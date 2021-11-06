Галкина обвинили в оскорблении украинского языка во время онлайн-шоу

Телеведущий и пародист Максим Галкин возмутил украинскую общественность своей просьбой говорить на русском языке во время YouTube-шоу «Музыкалити». Об этом 4 ноября написал портал Obozrevatel.

«В одном из своих видео унизил украинский язык и зачитал переделанную версию стихотворения Тараса Шевченко «Заповіт». Артисту не понравилось, что гости на его шоу начали говорить об Украине», — говорится в материале.

Ситуация произошла на съемках выпуска онлайн-шоу от 21 октября с участием Никиты Джигурды и видеоблогера Kyivstoner. Идея шоу заключается в том, что два популярных в разные эпохи представителя шоу-бизнеса встречаются в студии с Галкиным и оценивают творчество современных артистов.

Когда Джигурда и Kyivstoner разговорились об Украине, узнав, что оба родились в этой стране, это якобы не понравилось Галкину, уверяет украинский портал.

«Он попросил сменить настройки, чтобы переключиться назад на русский язык», — отметили в материале.

Импровизацию Галкина во время зачитывания Джигурдой стихотворения Тараса Шевченко посчитали неуважением к украинскому языку и «позорной переделкой» произведения поэта.

Ранее министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло Максима Галкина в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности страны. На эту тему пошутила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что украинские юмористы, видимо, уже не могут встать на защиту страны, поскольку все ушли в политику.