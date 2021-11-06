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Экипажи БМП-2 ЗВО уничтожили танки условного противника в Подмосковье

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Экипажи боевых машин пехоты БМП-2 преодолели водную преграду и уничтожили танки условного противника с помощью противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) в субботу, 6 ноября.

В тактико-специальном учении, завершившемся на полигоне Алабино, приняли участие военные Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО.

Механики-водители въезжали на полном ходу в воду и продолжали движение уже в наводном положении. Для уничтожения тяжело бронированных условных противников применялся ПТРК «Фагот».

Всего в ходе учений мотострелки уничтожили около 200 мишеней.

3 ноября сообщалось, что военные России в 2021 учебном году провели на территории ЗВО более 200 командно-штабных учений. Дополнительно военнослужащие осуществили 40 военных учений тактического характера на местности с выполнением стрельб.

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