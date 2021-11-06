Эксперт назвал оптимальное число банковских карт для россиян

Россиянину нужно не более трех банковских карт, одна из которых может быть кредитной. Такое мнение высказал в субботу, 6 ноября, руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган в интервью агентству «Прайм».

По его словам, при выборе карты необходимо учитывать спецпредложения от банков и платежных систем. Часто бывает, что кому-то из членов семьи в данный момент актуален кешбэк на определенную группу товаров и услуг. В этом случае можно воспользоваться программами банков по обновлению повышенных кешбеков и выпустить для родных дополнительную карту. В большинстве банков 1–2 карты выпускаются бесплатно, и дополнительная плата за их обслуживание не взимается.

Что касается кредитных карт, то, по мнению эксперта, «пластик» с льготным периодом в 3–4 месяца может подорвать финансовую дисциплину. Кроме того, Коган рекомендовал закрывать долги по кредитной карте сразу же после получения дохода и не снимать с нее наличные, чтобы не платить комиссию. Специалист отметил, что кредитки могут быть интересны кешбэком и возможностью накопления баллов, миль, иных банковских скидочных поощрений.

Накануне заслуженный юрист России Иван Соловьев дал советы, что делать, если при отсутствии нарушений правил пользования банковской картой с нее несанкционированно списали деньги. В частности, он напомнил, что о подозрительной операции со счетом в банк необходимо сообщить не позднее следующего дня после ее обнаружения. В этом случае будут все основания требовать возврата украденной суммы.