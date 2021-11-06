Прямой эфир
Мир
Пентагон заявил о мониторинге активности войск РФ на границе с Украиной
Мир
США рассмотрят обязательство не применять ядерное оружие первыми
Мир
ФРГ проигнорировала протесты Польши по «Северному потоку - 2»
Происшествия
Airbus приземлился в Москве после сигнала о проблеме с двигателем
Общество
Роспотребнадзор рассказал о точном способе определить коронавирус
Общество
Боксер Тищенко потребовал строжайше наказать напавших на отца и ребенка
Мир
Россия сообщила о решении проблемы с получением виз США россиянами
Спорт
Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в Париже
Мир
Конгрессмены предложили Байдену продолжить вооружать Украину
Общество
Ректоры вузов Москвы предложили вести обучение с 8 ноября в смешанном формате

Эксперт назвал оптимальное число банковских карт для россиян

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россиянину нужно не более трех банковских карт, одна из которых может быть кредитной. Такое мнение высказал в субботу, 6 ноября, руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган в интервью агентству «Прайм».

Закатают в «пластик»: Россия выходит вперед по темпам роста карточных платежей
Эксперты называют тренд русским чудом

По его словам, при выборе карты необходимо учитывать спецпредложения от банков и платежных систем. Часто бывает, что кому-то из членов семьи в данный момент актуален кешбэк на определенную группу товаров и услуг. В этом случае можно воспользоваться программами банков по обновлению повышенных кешбеков и выпустить для родных дополнительную карту. В большинстве банков 1–2 карты выпускаются бесплатно, и дополнительная плата за их обслуживание не взимается.

Что касается кредитных карт, то, по мнению эксперта, «пластик» с льготным периодом в 3–4 месяца может подорвать финансовую дисциплину. Кроме того, Коган рекомендовал закрывать долги по кредитной карте сразу же после получения дохода и не снимать с нее наличные, чтобы не платить комиссию. Специалист отметил, что кредитки могут быть интересны кешбэком и возможностью накопления баллов, миль, иных банковских скидочных поощрений.

Накануне заслуженный юрист России Иван Соловьев дал советы, что делать, если при отсутствии нарушений правил пользования банковской картой с нее несанкционированно списали деньги. В частности, он напомнил, что о подозрительной операции со счетом в банк необходимо сообщить не позднее следующего дня после ее обнаружения. В этом случае будут все основания требовать возврата украденной суммы.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021