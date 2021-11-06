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Боксер Тищенко потребовал строжайше наказать напавших на отца и ребенка

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Напавшие на отца с ребенком в Новой Москве должны быть наказаны по всей строгости закона. Такое заявление сделал двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко в пятницу, 5 ноября.

«Не представляю себя на месте этого мужчины. Сразу за ребенка неприятно стало. А людей, которые это устроили, сложно назвать подходящим литературным словом. Ладно бы еще был один человек, но нападение толпой должно караться по всей строгости закона. Надо как можно больше говорить и показывать такие случаи, чтобы их было как можно меньше», — рассказал боксер газете «Спорт-Экспресс».

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Вечером 4 ноября в Новой Москве группа лиц избила двух мужчин, у одного из которых на руках был ребенок. Позже пострадавший рассказал, как сына зацепили в начале потасовки, а он попытался его защитить.

По словам мужчины, один из нападавших ударил его четырехлетнего сына по щеке, а у второго в руках находился похожий на нож предмет. Один из задержанных заявил, что конфликт инициировал сам отец ребенка.

Дело передано в территориальное подразделение главного следственного управления СК России по Москве. В ведомстве отметили, что действия нападавших угрожали жизни и здоровью четырехлетнего мальчика.

6 ноября адвокат Роман Масютенко, выступающий на стороне одного из задержанных, заявил, что его подзащитному, который пока проходит подозреваемым по статье о хулиганстве, пришлось защищаться, а не нападать. В связи с этим подозреваемый вину в предъявленном обвинении не признает.

Следственный комитет настоял на необходимости арестовать подозреваемых в избиении молодого отца с ребенком. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин распорядился переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком со статьи «Хулиганство» на более тяжкую — «Покушение на убийство», а также проверить их на причастность к подобным преступлениям в прошлом.

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