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Экс-кандидат в мэры Нью-Йорка раскрыл подноготную политборьбы в США

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Бывший кандидат в мэры Нью-Йорка Виталий Филипченко, которого отказались регистрировать из-за «недействительных подписей», в субботу, 6 ноября, в беседе с «Известиями» раскрыл особенности нынешней политической борьбы в США.

По его словам, американские политики пытаются постоянно отыскать «грязное белье» у конкурентов. А победа зависит от того, у кого больше денег, власти и возможностей. В то же время экс-кандидат в мэры подчеркнул, что в Соединенных Штатах любой человек может подать заявление и попытаться стать градоначальником. Даже с малым опытом в политике есть шанс побороться. В качестве примера он привел выборы в Нью-Джерси, на которых сенатор-демократ, долго находившийся у власти и имевший серьезную политическую поддержку, включая финансовую, проиграл простому водителю грузовика.

Филипченко также отметил, что избиратели могут устать от сладких обещаний и «политического кашеварения».

«Все что-то варят, а в итоге уже и каша сгорела — сколько можно варить ее? Результат должен быть налицо, также в Америке, когда пытаются что-то изменить, массы могут как-то повлиять», — добавил он.

Филипченко указал на то, что в США партии всегда строили козни, делали ставку на политические интриги.

«Если углубиться в историю, демократы поддерживали рабовладельцев, демократы поддерживали Гитлера, поддерживали ККК (Ку-клукс-клан — ультраправая расистская организация в США — Ред.), также они поддерживали любые сложности относительно человеческих прав, например, белых американцев, азиатских американцев. У них это было давно, и они совершили много ошибок. Потом они резко изменили курс. Если предыдущие истории показывают, что были большие ошибки, то нельзя же их просто стереть и сказать «этого не было». То есть республиканцы шли более открыто, более честно, они поддерживали свободу черных американцев, азиатов, даже поддерживали, когда были проблемы во Второй мировой войне, амнистию японцев», — добавил он.

По мнению Филипченко, в Соединенных Штатах демократы чаще прыгают «влево-вправо» и забывают историю по сравнению с республиканцами.

2 ноября новым мэром Нью-Йорка был избран Эрик Адамс, бывший капитан полиции города, член Демократической партии США. Основным соперником демократа был республиканец Кертис Слива. Адамс официально вступит в должность мэра 1 января. Его предшественник Билл де Блазио занимал этот пост в течение восьми лет.

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