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США предрекли гражданскую войну из-за ущемления прав белых людей

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Соединенные Штаты находятся в состоянии культурной войны, которая может перерасти в гражданскую. Такое заявление сделал профессор философии Университета Де Поля (Чикаго, США) Джейсон Хилл в субботу, 6 ноября.

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Являющийся темнокожим ямайцем Хилл считает, что проблема расизма в Америке сегодня решена. Но в последнее время неомарксисты и сторонники Black Lives Matter (BLM) активно борются с «превосходством белых» и «белыми» привилегиями, и это противостояние достигло огромных масштабов.

Он полагает, что сторонники движения хотят стереть белых людей с лица земли.

«По мнению сторонников критической расовой теории, белые младенцы являются расистами, даже не подозревая об этом», — передает слова профессора «Лента.ру».

Хилл назвал нынешнее положение дел опасным: в Америке уничтожаются свободы и создаются препятствия для развития целого поколения белых граждан. Их права ущемляются уже сегодня, и от этого надо как можно скорее отказаться, чтобы западная цивилизация смогла вообще выжить.

В конце мая 2020 года в США и Европе прошли массовые акции протеста против расизма под девизом Black Lives Matter. Поводом для волнений послужила гибель афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе (штат Миннесота), применившими к нему силу.

В июне 2021 года американский суд приговорил экс-полицейского Дерека Шовина, признанного виновным в убийстве Флойда, к 22,5 годам тюремного заключения. Вердикт обосновали злоупотреблением властью, а также особой жестокостью убийства.

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