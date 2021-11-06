Певица Марилия Мендонса из Бразилии погибла в авиакатастрофе в штате Минас-Жерайс. Об этом стало известно в пятницу, 5 ноября.

Самолет упал в реку в сельской местности Пьедаде-де-Каратинга. Представители 26-летней артистки подтвердили ее смерть. В результате крушения самолета Beech также погибли дядя Мендонсы, ее продюсер и два пилота, сообщает BBC.

Незадолго до гибели артистка опубликовала в соцсети видео, как она садится в самолет, а потом шутит про еду, расположившись в салоне.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели.

Марилия Мендонса очень популярна у себя в стране, она известна как исполнительница в жанре сертанехо, своеобразного бразильского кантри. В 2019 году певица стала лауреатом премии Latin Grammy.

14 сентября небольшой одномоторный самолет Cessna упал в Кастайке в северной части округа Лос-Анджелес, штат Калифорния. Оба находившихся на борту человека живы, они покинули самолет и отказались от медицинской помощи.