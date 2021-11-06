В России отреагировали на заявления США о действиях ВС РФ близ Украины

В посольстве России в Вашингтоне в пятницу, 5 ноября, заявили, что военнослужащие Соединенных Штатов, проходящие службу за рубежом, оставляют после себя хаос.

Российские дипломаты выразили недоумение озабоченностью Пентагона и Госдепартамента США деятельностью вооруженных сил РФ на территории России и в пределах ее границ.

«Посмотрите в зеркало. Это военные (ВС США. — Ред.), опрометчиво бродящие по миру и оставляющие после себя хаос», — говорится в сообщении диппредставительства в Twitter.

Ранее в пятницу во время брифинга для прессы первый заместитель пресс-секретаря Госдепа Джалина Портер отметила, что США ясно дали понять, что любая эскалация или агрессивные действия со стороны России будут вызывать у Вашингтона «большую озабоченность».

«Мы, безусловно, обеспокоены любыми публичными сообщениями о необычной российской военной активности вблизи Украины», — добавила она.

В тот же день пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби также сообщил журналистам, что военное ведомство продолжает следить и мониторить ситуацию вокруг необычной активности российских войск около границ Украины.

При этом на самой Украине начальник генерального штаба Вооруженных сил страны Сергей Шаптала указал, что наращивания российских сил у границ Украины нет, ситуация контролируемая.

3 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила: сообщения западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, не соответствуют действительности.

1 ноября издание Politico опубликовало статью, где демонстрировались спутниковые снимки, на которых якобы было видно наращивание российских бронетанковых подразделений, танков и самоходной артиллерии вблизи города Ельня, якобы на границе с Украиной. Однако город находится у территории Белоруссии.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спутниковые снимки российских танков являются «некачественными вбросами». Также он отметил, что передвижение армии по территории России касается только Москвы. Россия не представляет опасности и никому не угрожала, подчеркнул Песков.