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Опрос показал готовность украинцев к вооруженному восстанию

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Восстание с оружием в руках за свои права и свободы готов поднять каждый 20-й житель Украины. Таковы результаты социологического опроса, опубликованного Украинским институтом будущего в пятницу, 5 ноября.

На вопрос «Что вы будете делать, если ваши права и свободы нарушаются, на какие акции и формы протеста вы готовы?» 6% опрашиваемых заявили, что готовы участвовать в вооруженных протестах. Еще упоминались такие варианты, как перекрытие дорог, пикетирование и бойкот власти, сообщают на сайте института.

Больше половины респондентов полагают, что их права и свободы нарушаются. Большинство из них при этом не готово к активным протестным действиям.

В августе бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что государственный переворот в стране в 2014 году был реализацией проекта «Украина как анти-Россия». По его словам, сигналом к захвату власти стал перенос сроков подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом (ЕС).

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