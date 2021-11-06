Мастер спорта Вильданов прокомментировал «бесконтактный» нокаут в Грозном

Поединок между боксером из Чечни Абдулкеримом Эдиловым и спортсменом из Ганы Ричардом Ларти мог быть купленным. Такое предположение сделал мастер спорта России международного класса (МСМК) Денис «Большой Папа» Вильданов в субботу, 6 ноября, в ходе беседы с «Известиями».

«Я ни разу за всю историю бокса не видел такого удара, чтобы человек от него так вот замертво упал. При этом голова его не шелохнулась, удар пришелся в область защиты, при этом он начал падать еще до самого акцента удара», — пояснил Вильданов.

Он добавил, что нокаут — это «резкое сокращение головы, мозг ударяется о кость, отключается». Значит, это должен быть мощный и акцентированный удар.

В пятницу Эдилов за 45 секунд одолел Ларти и отправил последнего в «бесконтактный» нокаут, после чего спортсмена вынесли на носилках. Поединок закончился досрочно.

Российский боксер Эдгар Гукасян заявил, что не заметил акцентированного удара Абдулкерима Эдилова. По его словам, мог сработать накопительный эффект от пропущенных ударов.

Пользователи сети, комментируя поединок, шутят, что это был пример «бесконтактного боя». А также говорят, что боксер из Ганы — плохой актер, и ему самое место в индийском кино.