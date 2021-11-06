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«Молдовагаз» запланировала повышение тарифов на газ в два раза

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Компания «Молдовагаз» в пятницу, 5 ноября, обратилась в Национальное агентство по регулированию энергетики республики за разрешением на увеличение внутренних тарифов на газ, полученный от российской компании «Газпром», в два раза. Об этом сообщила пресс-служба молдавской газораспределительной компании.

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Отмечается, что голубое топливо может подорожать с 4 298 леев ($245,89) до 10 260 леев ($586,97) за 1 тыс. куб. м.

Ожидается, что утверждение нового тарифа пройдет до 10 ноября в ходе открытого заседания регулятора.

«Основным фактором, обусловившим необходимость пересмотра тарифов, стало значительное повышение закупочных цен», — пояснили в «Молдовагазе».

1 ноября стало известно о начале поставок газа в Молдавию по новому контракту с российским «Газпромом». Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика довольна продлением контракта. По ее мнению, газовый кризис в стране закончился с подписанием соглашения.

В тот же день вице-премьер, министр инфраструктуры страны Андрей Спыну заявил, что цена на газ для Молдавии по контракту с «Газпромом» может опуститься до $400 за тыс. куб. м в декабре. По его словам, республика до конца 2022 года подпишет соглашение с Россией о сотрудничестве в области энергетики.

2 ноября глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан сообщил, что Кишинев не намерен выплачивать долг «Газпрому» за счет повышения тарифов на топливо для населения. Однако он допустил, что частично средства для погашения задолженности перед российской компанией планируется получить посредством повышения тарифа, поскольку часть долга образовалась в период с 2011 по 2015 год, когда в Молдавии отказались увеличивать тарифы, несмотря на рост расходов «Молдовагаза».

Всего общий долг Молдавии перед «Газпромом» составляет около $7,5 млрд.

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