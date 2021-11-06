Семья Джигана попала в шторм

Семья рэпера Джигана во время отдыха на Мальдивах попала в шторм в открытом океане. Об этом сообщила супруга артиста Оксана Самойлова в пятницу, 5 ноября.

«За эти дни мы два раза побывали в четырех-пятибалльном шторме по 6 и 12 часов! Всё остальное время нас качает балла на два-три. Кто знал, кто знал, что идти на другой конец страны на лодке по открытому океану будет плохой идеей», — рассказала Самойлова в соцсети Instagram.

Она отметила, что при всем при этом путешествие очень понравилось детям — те оказались в восторге от происходящего.

В конце октября в России зафиксирован значительный рост спроса на поездки на островные курорты. За три квартала 2021 года продажи туров на Мальдивы, Сейшелы, Кубу, а с августа и в Доминикану увеличились в разы, рассказали представители туротрасли.