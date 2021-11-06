Судно «Академик Иоффе» задержали по иску на $6,22 млн

Иск компании, из-за которой судно задержали в Дании, — $6,22 млн. Компенсацию компания требует с владельца «Академика Иоффе», передает телеканал «Известия». Три года назад через посредника судно арендовала круизная фирма. За месяц до туристического сезона теплоход сел на мель. Институт океанологии РАН

отозвал судно. Бизнесмены остались без чартера и с распроданными путевками. Из-за огромных убытков круизная компания разорилась. В бедах предприниматели

обвинили российскую сторону. С иском канадская компания обратилась в суд.

Власти Дании задержали судно в порту Скаген. На борту находится более 60 человек. На судне проводят исследования в северных морях.

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