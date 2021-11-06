Прямой эфир
Мир
Зеленский подписал закон о деолигархизации
Мир
США рассмотрят обязательство не применять ядерное оружие первыми
Мир
Минюст Грузии опроверг голодовку Саакашвили
Мир
Судно «Академик Иоффе» задержали по иску на $19 млн
Мир
«Молдовагаз» запланировала повышение тарифов на газ в два раза
Мир
Патриарха Варфоломея выписали из больницы Нью-Йорка
Мир
Россия сообщила о решении проблемы с получением виз США россиянами
Спорт
Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в Париже
Мир
Украина заявила об отсутствии наращивания сил РФ на границе
Общество
Ректоры вузов Москвы предложили вести обучение с 8 ноября в смешанном формате

Движение Anonymous провело ежегодную акцию протеста в Лондоне

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Марш миллиона масок, организованный хакерским движением Anonymous, начался в Лондоне. Об этом стало известно в пятницу, 5 ноября.

Различные участники ежегодной акции в масках Гая Фокса требуют освободить журналиста Джулиана Ассанжа и отменить COVID-паспорта. Кроме того, одна группа пришла с флагом с надписью «Трамп победил». Демонстранты также сожгли на Трафальгарской площади чучело премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщает корреспондент «РИА Новости».

Уже начались столкновения с полицией.

3 ноября активисты экологического движения Extinction Rebellion вышли на протест в центре Глазго, где проходит конференция ООН по изменению климата. Ранее в этот день экоактивистка из Швеции Грета Тунберг призвала выйти на протест в Глазго и присоединиться к климатической забастовке в пятницу и климатическому шествию в субботу.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021