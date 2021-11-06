Движение Anonymous провело ежегодную акцию протеста в Лондоне

Марш миллиона масок, организованный хакерским движением Anonymous, начался в Лондоне. Об этом стало известно в пятницу, 5 ноября.

Различные участники ежегодной акции в масках Гая Фокса требуют освободить журналиста Джулиана Ассанжа и отменить COVID-паспорта. Кроме того, одна группа пришла с флагом с надписью «Трамп победил». Демонстранты также сожгли на Трафальгарской площади чучело премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщает корреспондент «РИА Новости».

Уже начались столкновения с полицией.

3 ноября активисты экологического движения Extinction Rebellion вышли на протест в центре Глазго, где проходит конференция ООН по изменению климата. Ранее в этот день экоактивистка из Швеции Грета Тунберг призвала выйти на протест в Глазго и присоединиться к климатической забастовке в пятницу и климатическому шествию в субботу.