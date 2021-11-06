Директор МХАТа Кехман объяснил отмену спектакля с Бузовой

Новый директор театра МХАТ им. Горького Владимир Кехман объяснил отмену спектакля «Чудесный грузин» с участием певицы и телеведущей Ольги Бузовой прагматичными требованиями бизнеса. Об этом он рассказал 5 ноября в ходе беседы с «Известиями».

«Ну что, зачем показывать это? При пустом зале, что ли? Денег на продвижение у нас просто нету, у нас нет ничего. Я думаю, что из-за этого не будут выпущены даже премьеры «Письма Есенина», скорее всего, мы сейчас еще обсуждаем. Только по одной простой причине — как она будет перенесена, скорее всего, потому что 27 ноября планировалась», — сказал он.

Кехман ранее сообщал, что на спектакль продали всего 225 билетов — это цифра, которая «не позволяет выпустить этот спектакль на сцену».

«Мы с Олей, во-первых, на связи, мне Эдуард (бывший худрук театра Эдуард Бояков. — Ред.) дал ее телефон, мы с ней переписываемся. Я ей написал сразу, чтобы она не обижалась, потому что ничего личного — только бизнес. Я обычно не комментирую никакие, скажем так, поступки людей, которых я не знаю. Мы с ней не знакомы», — добавил Кехман.

Директор театра ранее отмечал, как важно понимать разницу между театром и Instagram. Он объяснил, что гонорар Николая Цискаридзе, к примеру, составляет 500 тыс. рублей, а сбор — 6 млн рублей. Остальные показатели успеха, по его мнению, — это миф.

Резонанс вокруг театра вызвала премьера спектакля «Чудесный грузин» в постановке Ренаты Сотириади. На одну из главных ролей была приглашена телеведущая Ольга Бузова, она исполнила роль Беллы Шанталь, певицы кабаре, которая «вызывает у всех усмешку».

31 августа худрук Эдуард Бояков сообщил о продлении контракта с ней на участие в постановке. Но позже спектакль отменили. Официальной причиной отмены в театре назвали низкие продажи билетов. 31 октября стало известно, что спектакль переносится на неопределенный срок, однако снимать «Чудесного грузина» из репертуара не планируется. Позднее выяснилось, что спектакль отменили.

На заявления о плохих продажах билетов Бузова отвечала, что это ложь и места на постановку с ее участием раскуплены. И пожелала МХАТу всегда таких продаж на постановки, как были на спектакле с ее участием.

Как изменится МХАТ с новым директором, смотрите 7 ноября в 23:00 в программе «Добров в эфире».