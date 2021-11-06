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Троих участников нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве задержали

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Трое участников конфликта в Новой Москве, в ходе которого было совершено нападение на мужчину с ребенком, задержаны в пятницу, 5 ноября. О задержании двоих из них сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ (СКР), позднее о поимке третьего подозреваемого заявила пресс-служба московского ГУ МВД России.

«Сотрудниками полиции в Москве задержан третий участник инцидента в микрорайоне Новые Ватутинки», — добавили в столичном главке.

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По словам представителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлии Ивановой, нападавшие не только подвергли избиению мужчину, но своими действиями создали угрозу жизни и здоровью малолетнего ребенка.

«Председателем СК России дано поручение подчиненным принять меры по оказанию психологической помощи ребенку, который стал свидетелем избиения, а также установить, не причинены ли ему повреждения нападавшими», — добавила она.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД Москвы Владимира Васенина, сотрудникам полиции понадобилось меньше суток, чтобы установить троих участников конфликта.

«На сегодняшний момент именно трое задержаны. И еще у нас есть информация о четвертом человеке, его данные мы тоже знаем», — рассказал Васенин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

5 ноября минимум четверо мужчин напали на местного жителя с ребенком в Новой Москве. Мотивы нападения и личности участников конфликта устанавливаются. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Оно передано в территориальное подразделение Главного следственного управления СК России по Москве.

5 ноября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал изменить статью дела о драке с «Хулиганства» на «Покушение на убийство».

Позже молодой отец, избитый в районе Новые Ватутинки в Новой Москве, рассказал, как перепалка между взрослыми разрослась в конфликт с вовлечением ребенка. По его словам, ребенка намеренно ударили, он попытался защищаться. Один из задержанных заявил, что конфликт инициировал сам отец ребенка.

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