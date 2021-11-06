Генпрокуратура РФ прокомментировала решение Нидерландов по ЮКОСу

Генеральная прокуратура России одобрила решение Верховного суда Нидерландов об отмене выплаты $50 млрд бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС. Об этом стало известно в пятницу, 5 ноября.

«Генеральная прокуратура РФ приветствует решение Верховного суда Нидерландов, подтверждающее принципы верховенства права и независимости правосудия. Бывшие российские функционеры, которые незаконным образом завладели ЮКОСом и затем вывели деньги из России для их отмывания и ухода от налогов через сеть подставных офшорных компаний-пустышек, совершили «процессуальное мошенничество» при рассмотрении исков принадлежащих им компаний в международном арбитраже при постоянной палате третейского суда в Гааге», — передали сообщение ведомства в «Газета.ру».

Ранее в этот день Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате и вернул дело в апелляционный суд Амстердама.

«Российская Федерация ожидает, что апелляционный суд Амстердама истолкует остающиеся спорные вопросы в соответствии с международным правом и целями договора к Энергетической хартии и примет исчерпывающие меры для защиты прав и законных интересов российских налогоплательщиков в рамках производства, которое в этой инстанции ориентировочно продлится до 2023 года», — добавили в Генпрокуратуре.

В декабре 2020 года суд в Нидерландах возобновил судебное исполнение по решению постоянной палаты третейского суда о взыскании с РФ $50 млрд по делу нефтяной компании. Тогда же Минюст РФ счел необоснованным решение ВС Нидерландов по делу ЮКОСа. Россия обжаловала решение апелляционного суда Гааги в середине мая 2020 года. Тогда в Минюсте обратили внимание на тот факт, что инстанция не учла нарушения истцами антикоррупционного и «антиотмывочного» регулирования.

Нефтяная компания существовала с 1993 по 2007 год. В 2003-м руководителям ЮКОСа предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов. В результате к длительным срокам заключения были приговорены владельцы и руководители компании, в том числе Михаил Ходорковский и Платон Лебедев. Ходорковский вышел на свободу в 2013 году после помилования, Лебедев — в начале 2014 года.

1 августа 2007 года ЮКОС признали банкротом. Иностранных акционеров это не устроило, и они обратились в Международный арбитражный суд в Гааге с иском против России на $114 млрд. Иск был удовлетворен, однако его сумма была снижена до $50 млрд.