Мать напавших в Новой Москве братьев вступилась за сыновей

Мать двух братьев, которые напали на отца с ребенком в Новой Москве, рассказала, что ее дети раньше не участвовали ни в каких конфликтах и даже в школе никогда не дрались. Об этом стало известно в пятницу, 5 ноября.

«Там было три выпивших человека, которые стукнули моего сына по голове бутылкой. Еще ребенок там появился. Вот кто его притащил, это большой вопрос. Мои дети никогда в конфликты и драки не вступали, они даже в школе не дрались», — рассказала Марина.

Она также обвинила избитого отца в алкоголизме.

«По нему видно, что он любитель выпить», — заявила женщина.

Вечером 4 ноября в Новой Москве группа лиц избила двух мужчин, у одного из которых на руках был ребенок.

По словам пострадавшего мужчины, один из нападавших ударил его четырехлетнего сына по щеке, а у второго в руках находился похожий на нож предмет. Один из задержанных заявил, что конфликт инициировал сам отец ребенка.

Дело передано в территориальное подразделение главного следственного управления СК России по Москве. В ведомстве отметили, что действия нападавших угрожали жизни и здоровью четырехлетнего мальчика.

Полиция установила личности всех участников нападения и сообщила о задержании третьего нападавшего, местонахождение четвертого устанавливается. В тот же день в распоряжении «Известий» появилась видеозапись с допросом одного из нападавших.

5 ноября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал изменить статью дела о драке с «Хулиганства» на «Покушение на убийство».

Эксклюзивный материал по этой теме смотрите в итоговой программе телеканала РЕН ТВ «Добров в эфире» 7 ноября в 23:00.