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Общество
Ректоры вузов Москвы предложили вести обучение с 8 ноября в смешанном формате
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Ректоры вузов Москвы предложили вести обучение с 8 ноября в смешанном формате

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Совет ректоров вузов Москвы и Московской области обратился к университетам с рекомендацией с 8 ноября начать обучение в смешанном формате. Соответствующее письмо за подписью его председателя, президента МФТИ Николая Кудрявцева, опубликовал в пятницу, 5 ноября, в своем Facebook ректор Московского городского педагогического университета (МГПУ) Игорь Реморенко.

При этом физически присутствовать на занятиях смогут студенты с подтвержденным наличием антител или отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19.

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Кроме того, в документе отмечается необходимость активизировать «кампанию по убеждению студентов в скорейшей вакцинации» для достижения коллективного иммунитета, а также организовать обмен лучшими практиками по организации обучения в условиях высоких рисков заражения коронавирусной инфекцией.

Как ясно из письма, решение было принято после состоявшегося 3 ноября заседания совета, которое было посвящено методам противодействия распространению COVID-19 среди студентов. На нем выступили руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева, замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев, а также Игорь Реморенко.

Следующее заседание ректорскому корпусу Москвы и Московской области рекомендовано провести «ориентировочно через 10 дней» с анализом складывающейся ситуации и принятых мер.

Ранее, 3 ноября, Совет ректоров вузов Москвы и Подмосковья договорился провести эксперимент по введению QR-кодов для посещения университетов. Как отметил председатель совета Николай Кудрявцев, университеты имеют высокую степень полномочий и автономии в решении этих вопросов.

Также в этот день ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий подписал приказ, в соответствии с которым 8 ноября в университете возобновятся очные занятия, режим удаленного обучения будет сохранен частично.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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