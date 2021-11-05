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МВД опубликовало видео с объяснениями участников драки в Новой Москве

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Сотрудники столичной полиции опубликовали видеоролик с объяснениями участников драки в Новой Москве. Кадры были выложены 5 ноября на портале «МВД Медиа».

Чтобы установить личности резонансного инцидента, полицейским потребовалось менее суток.

«Полицейскими опрошены пострадавшие — отец несовершеннолетнего ребенка и его знакомый», — отмечается в сообщении.

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По словам одного из задержанных, нападавшие на мужчину с ребенком приехали в Москву из Екатеринбурга.

Трое из четырех подозреваемых — граждане России 2000, 2002 и 2003 года рождения — доставлены в отделения полиции. Местонахождение четвертого нападавшего устанавливается.

«С нами был еще ребенок, в этот момент так получилось, что они его просто задели, причем специально задели, ударили по щеке. Соответственно, как отец я пытался среагировать на это», — рассказал полицейским пострадавший.

По словам мужчины, один из нападавших стал преследовать его, бегать за ним с ножом. В итоге отец взял ребенка на руки и пошел домой, а его товарищ стал защищаться.

Спустя несколько минут группа обидчиков снова встретилась с мужчиной и его ребенком, после этого и началась основная драка. Мужчина снял с шеи своего четырехлетнего сына, после чего злоумышленники напали на мужчину и стали его бить.

Один из задержанных заявил, что конфликт инициировал сам отец ребенка.

Вечером 4 ноября в Новой Москве группа лиц избила двух мужчин, у одного из которых на руках был ребенок.

Дело передано в территориальное подразделение главного следственного управления СК России по Москве. В ведомстве отметили, что действия нападавших угрожали жизни и здоровью четырехлетнего мальчика. Полиция установила личности всех участников нападения.

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