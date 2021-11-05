Диетолог назвала четыре самых полезных сухофрукта

Чернослив входит в число наиболее полезных сухофруктов, рассказала диетолог Людмила Микитюк.

«Самые распространенные и наиболее полезные сухофрукты — изюм, курага, финики, чернослив. Они очень питательны. В них в три раза больше клетчатки, витаминов и минералов, чем в свежих фруктах», — отметила она в беседе с «РИА Новости» 4 ноября.

Специалист подчеркнула, что сухофрукты способны восполнить большое количество рекомендуемой суточной нормы полезных веществ. Так, изюм богат такими веществами, как калий и витамины группы В. Данный продукт способствует снижению артериального давления, снижению воспалительного процесса в организме.

К числу наиболее полезных сухофруктов диетолог отнесла также финики, содержащие железо, калий и клетчатку. Эти плоды обладают ярко выраженным антиоксидантным эффектом.

«Курага — профилактика заболеваний глаз. Богата клетчаткой, калием, витаминами А и С. Может обеспечить 47% суточной нормы витамина А, а это полезно для нашей кожи и глаз», — добавила эксперт.

1 ноября врач-эндокринолог, диетолог Ульяна Румянцева рассказала «Известиям» о том, какие осенние продукты полезны для организма. Из овощей эксперт в первую очередь отметила корнеплоды: свеклу, картофель, морковь, репу, редьку, редис, топинамбур, сельдерей, дайкон, пастернак.

До этого, 29 октября, немецкий врач Томас Фрилинг сообщил, что для поддержания оптимального состояния слизистой оболочки кишечника стоит исключить из рациона сахар, красное мясо и отдельные виды жиров. По словам специалиста, при употреблении сахара в желудке могут размножаться вредные виды бактерий. Также опасными являются соленые, копченые и колбасные изделия, отметил он.