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Вирусолог оценил влияние генетики на течение COVID-19

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Информация о возможном эффекте определенного гена на течение COVID-19 мало влияет на практические аспекты пандемии. Об этом в пятницу, 5 ноября, заявил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский, комментируя исследование Оксфордского университета.

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По его мнению, данное открытие является интересным, но оно не отменяет необходимости соблюдать все противоэпидемические меры.

«Из общих соображений понятно, что генотип человека влияет на взаимодействие с вирусом, но находка конкретного гена, который может опосредовать такое взаимодействие, заслуживает внимания. Конечно, это мало влияет на практические аспекты эпидемии. Есть у нас этот ген или нет, следует выполнять все противоэпидемические рекомендации», — подчеркнул Аграновский в беседе со «Звездой».

Результаты исследования показали, что существует ген, способный практически вдвое увеличить риск тяжелого течения коронавируса. Как уточнили ученые, этот ген встречается у 60% людей южноазиатского происхождения и лишь у 15% европейцев. Этот частично объясняет уровень избыточной смертности в ряде районов Великобритании, дополняет «Газета.Ru».

Днем ранее из исследования Научно-исследовательского института Бергхофера стало известно, что у склонных к изжоге людей риск тяжелого течения коронавируса выше, чем у тех, кто не испытывает таких проблем.Отмечается, что гены, провоцирующие развитие кислотного рефлюкса, могут повлиять на состояние пациента при COVID-19.

В августе специалист по неинвазивной вентиляции легких Павел Кудинов заявил, что люди, имеющие лишний вес, тяжелее других переносят коронавирус. По его словам, у человека с ожирением лишняя масса затрудняет дыхание, особенно это заметно во сне. В итоге проблемы с дыханием приводят к нарушению газообмена в легких и снижению количества кислорода в крови.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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