Вирусолог оценил влияние генетики на течение COVID-19

Информация о возможном эффекте определенного гена на течение COVID-19 мало влияет на практические аспекты пандемии. Об этом в пятницу, 5 ноября, заявил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский, комментируя исследование Оксфордского университета.

По его мнению, данное открытие является интересным, но оно не отменяет необходимости соблюдать все противоэпидемические меры.

«Из общих соображений понятно, что генотип человека влияет на взаимодействие с вирусом, но находка конкретного гена, который может опосредовать такое взаимодействие, заслуживает внимания. Конечно, это мало влияет на практические аспекты эпидемии. Есть у нас этот ген или нет, следует выполнять все противоэпидемические рекомендации», — подчеркнул Аграновский в беседе со «Звездой».

Результаты исследования показали, что существует ген, способный практически вдвое увеличить риск тяжелого течения коронавируса. Как уточнили ученые, этот ген встречается у 60% людей южноазиатского происхождения и лишь у 15% европейцев. Этот частично объясняет уровень избыточной смертности в ряде районов Великобритании, дополняет «Газета.Ru».

Днем ранее из исследования Научно-исследовательского института Бергхофера стало известно, что у склонных к изжоге людей риск тяжелого течения коронавируса выше, чем у тех, кто не испытывает таких проблем.Отмечается, что гены, провоцирующие развитие кислотного рефлюкса, могут повлиять на состояние пациента при COVID-19.

В августе специалист по неинвазивной вентиляции легких Павел Кудинов заявил, что люди, имеющие лишний вес, тяжелее других переносят коронавирус. По его словам, у человека с ожирением лишняя масса затрудняет дыхание, особенно это заметно во сне. В итоге проблемы с дыханием приводят к нарушению газообмена в легких и снижению количества кислорода в крови.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.