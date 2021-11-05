В КЧР решили не продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября

Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) решили не продлевать ноябрьские нерабочие дни, но ограничительные мероприятия в связи с распространением коронавируса не отменяются. Об этом 4 ноября глава республики Рашид Темрезов сообщил в своем аккаунте в Instagram.

По его словам, с 8 ноября начнут очно учиться школьники и студенты колледжей, откроются детские сады. В вузах будут работать очно и дистанционно. Массовые мероприятия по-прежнему будут под запретом.

Рестораны и залы торжеств остаются закрытыми для проведения в них мероприятий.

«Заведения общепита работают в дневное время, а попасть в гостиницы, кинотеатры, кафе и рестораны можно только по QR-коду о вакцинации, QR-коду о перенесенном заболевании в течение последних 6 месяцев и ПЦР-тестe», — продолжил Темрезов.

Жители республики должны соблюдать масочный режим, 30% сотрудников должны оставаться на удаленной работе.

За сутки в КЧР выявили 87 случаев коронавируса, всего в регионе зафиксировано 27 935 случаев инфицирования, выздоровели 24 296 пациентов, 789 скончались.

Как стало известно ранее в пятницу, после 7 ноября в Дагестане не будут продлевать режим нерабочих дней. С 28 октября в республике действует система QR-кодов для посещения ряда общественных мест, в том числе кино, торговых центров, театров и кафе.

Также власти Алтайского края решили не продлевать режим нерабочих дней. При этом в регионе планируют расширить перечень организаций, вход в которые будет осуществляться по QR-кодам. С 15 ноября QR-код понадобится при посещении театров, кино, бассейнов, спортзалов, гостиниц, мест общественного питания.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионы при необходимости могут их продлить.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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