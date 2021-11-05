Установлена личность третьего напавшего на отца с ребенком в Новой Москве

Правоохранители 5 ноября установили личность третьего человека, напавшего на отца с ребенком в Новой Москве. В настоящее время подозреваемый разыскивается, сообщил источник РЕН ТВ.

Ранее в пятницу правоохранители задержали двух подозреваемых в совершении нападения. В ближайшее время они будут доставлены в подразделение СК для проведения необходимых следственных действий.

Инцидент с нападением на местного жителя с ребенком произошел 4 ноября. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

По информации следствия, нападение произошло неподалеку от жилых домов, находящихся по Нововатутинскому проспекту в Новой Москве. Группа лиц подвергла избиению двух мужчин, у одного из которых на руках был ребенок.

Дело передано в территориальное подразделение Главного следственного управления СК России по Москве. В ведомстве подчеркивали, что нападение на мужчину создало угрозу жизни и здоровью его ребенку.

По словам пострадавшего мужчины, один из нападавших ударил его четырехлетнего сына по щеке, а у второго в руках находился похожий на нож предмет.

Как рассказал очевидец происшествия, сначала злоумышленники начали обзывать мужчину и ребенка, а потом напали толпой. Ребенок при этом убежал с места инцидента от страха.