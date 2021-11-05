Липецкий педагогический университет возобновит очные занятия

С 8 ноября в Липецком государственном педагогическом университете им. П.П. Семенова-Тян-Шанского (ЛГПУ) все аудиторные занятия по всем учебным программам, дополнительным образовательным программам и проведение всех видов практик возобновляются в очном формате, сообщает сайт университета.

Ограничения остаются только в отношении сотрудников старше 60 лет, не прошедших полный курс вакцинации, не имеющих справку о перенесенном COVID-19 или документ о медицинских противопоказаниях к прививке, а также беременных и сотрудников, имеющих соответствующие хронические заболевания. Все мероприятия с 8 ноября будут проводиться в очном формате с соблюдением всех эпидемических норм, передает GOROD48.

Ранее сообщалось, что ректор ЛГТУ Павел Сараев подписал приказ об организации учебного процесса в дистанционном режиме с 8 по 13 ноября.