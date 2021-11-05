Жители Новых Ватутинок пожаловались на криминальную обстановку в районе

Жители района Новые Ватутинки (Новая Москва), где произошло нападение на отца с ребенком, рассказали о регулярных проблемах, связанных с криминалом.

«Здесь очень много таких людей, которые ведут себя по-хамски и вызывающе. Постоянно шумят, кричат. Такие ситуации у нас периодически возникают», — заявили они РЕН ТВ.

По словам жителей, ситуации с нападениями в районе не являются редкостью. Так, недавно неподалеку от банковского отделения на мужчину напали с ножом.

«Нам страшно тут жить, уже места нет для нас», — пожаловались горожане.

Одна из собеседниц телеканала выразила сожаление, что граждане не стремятся помочь соседям в подобных случаях.

«Пока у нас люди будут говорить «не меня и ладно», то это всё продолжится. Надо принимать какие-то меры», — подчеркнула она.

Инцидент с нападением на местного жителя с ребенком произошел 4 ноября. Мотивы нападения и личности участников конфликта устанавливаются. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

По версии следствия, в вечернее время группа лиц, находясь вблизи жилых домов, расположенных по Нововатутинскому проспекту в Новой Москве, напала на двух мужчин, у одного из которых на руках был малолетний ребенок, и избила.

Пострадавший уже дал показания правоохранителям. По его словам, один из нападавших ударил его четырехлетнего сына по щеке, а у второго в руках находился похожий на нож предмет.

По словам очевидца происшествия, сначала нападавшие начали обзывать мужчину и ребенка, а потом напали толпой. Ребенок при этом убежал с места инцидента от страха.