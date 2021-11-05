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В США составили портрет типичного противника вакцинации от COVID-19

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Социальный опрос, проведенный в США, продемонстрировал качества, присущие противникам вакцинации от COVID-19. Результаты исследования опубликовало издание Scientific Reports.

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Участие в опросе приняли 6037 респондентов. Было установлено, что большинство антипрививочников относятся к категории консерваторов и людей с низким среднесемейным доходом. Кроме того, о нежелании прививаться высказались люди, работающие вне дома, и те, кто никогда не болел COVID-19. При этом корреляции с образованием, расой, возрастом и полом выявлено не было.

Также исследование показало, что половина из тех, кто выступил против вакцинации, заявили о нежелании прививаться ни при каких обстоятельствах. Вместе с тем большинство из них объяснили свое решение вопросом побочных эффектов вакцины.

Днем ранее врач-инфекционист Илья Акинфиев заявил, что вакцинация является единственным действенным способом защитить здоровье, а движение антипрививочников является препятствием в этом процессе.

3 ноября стало известно, что Росздравнадзор займется выявлением медиков и граждан, которые призывают к отказу от вакцинации. Руководитель ведомства Алла Самойлова поручила писать на них заявление в Следственный комитет России и прокуратуру.

Как следует из приказа Самойловой, руководители территориальных органов Росздравнадзора должны отслеживать людей, «принимающих участие в антипрививочной кампании и активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции». По мнению главы ведомства, такие действия подпадают под две статьи УК РФ — 207.1 и 207.2.

19 октября старший научный сотрудник Института клинической иммунологии СО РАМН, доктор биологических наук Александр Чепурнов в беседе с «Известиями» указал на то, что альтернативы вакцинации в борьбе с пандемией просто нет.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал безответственным решение не проходить вакцинацию от коронавируса на фоне пандемии. Он подчеркнул, что необходимо существенно активизировать работу по разъяснению необходимости вакцинирования.

Масштабная вакцинация в России проходит с января. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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