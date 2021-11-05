Украина возобновит импорт электроэнергии из Белоруссии с 6 ноября

На Украине с 6 ноября возобновляются поставки электроэнергии из Белоруссии, следует из данных на сайте Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

По информации портала, мощность поставок будет составлять 5 МВт в течение дня. Они будут происходить в период с 00:00 до 23:00 без перерывов, увеличений или снижений мощности.

2 ноября Белоруссия по договору об оказании аварийной помощи поставила на Украину 500 МВт электроэнергии. Данный случай не относится к долгосрочным коммерческим контрактам. Сообщалось, что запрос к Белоруссии стал вынужденной мерой из-за дефицита резерва поддержки частоты. Украине не хватало своей мощности — ТЭС не успевали набрать ее из-за дефицита угля.

В тот же день украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что соглашения об импорте электроэнергии из Белоруссии на Украину пока не заключены, но их подписание возможно в будущем. Физически импорт электроэнергии из Белоруссии на Украину возможен, так как с 1 ноября был снят соответствующий запрет, напомнил он.

27 октября в «Укрэнерго» сообщили, что восемь украинских компаний выкупили 2200 МВт доступной мощности для импорта электроэнергии из России в ноябре.

20 октября Национальная федерация работодателей Украины выпустила заявление, в котором указала на сложившуюся на рынках энергетических ресурсов в стране катастрофическую ситуацию. В федерации подчеркнули, что в 2021 году произошел огромный рост стоимости энергоресурсов и сложилась ситуация, когда цена на газ для украинских предприятий в 4–5 раз выше, чем у их конкурентов.