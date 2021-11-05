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Боксер назвал безумием нападение на отца на глазах у ребенка в Новой Москве

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Избиение молодого отца на глазах малолетнего сына в Новой Москве — «безумие». Об этом 5 ноября заявил телеканалу РЕН ТВ Чемпион мира и Европы по боксу и тайскому боксу Григорий Дрозд.

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Спортсмен призвал наказать нападавших. По его словам, какие бы противоречия не возникали между мужчинами, в присутствии детей драться нельзя.

«Не было никакой необходимости устраивать потасовку, понимая, что рядом находится ребенок одного из участников этой истории. Крайне негативно, крайне некрасиво», — сказал боксер журналистам.

Дрозд отметил, что мальчик мог испугаться, его могли случайно ударить.

«Такое поведение безобразное. Причем не один на один, а парень один, а на него четыре», — сказал он.

По мнению спортсмена, злоумышленники должны получить максимальное наказание. Надо установить личности негодяев, отметил боксер.

Драка в Новых Ватутинках произошла вечером 4 ноября. Несколько человек напали на мужчину, гуляющего с четырехлетним ребенком. Сначала они наносили ему удары по лицу и груди, рассказал «Известиям» один из очевидцев нападения.

Мотивы нападения и личности участников конфликта устанавливаются. По факту случившегося полицией возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). В настоящее время оно передано в территориальное подразделение Главного следственного управления СК России по городу Москве.

В ведомстве заявили, что нападение на мужчину в Новой Москве создало угрозу жизни его ребенку.

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