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Избитый в Новой Москве отец попал на видео

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В распоряжении «Известий» есть видеозапись с мужчиной, пострадавшим в результате нападения в Новой Москве.

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По данным журналистов, им оказался 31-летний Александр Ж. Мужчина уже дал показания правоохранителям. По его словам, один из нападавших ударил его четырехлетнего сына по щеке, а у второго в руках находился похожий на нож предмет.

Инцидент с нападением на местного жителя с ребенком произошел 4 ноября. Мотивы нападения и личности участников конфликта устанавливаются. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

По версии следствия, в вечернее время группа лиц, находясь вблизи жилых домов, расположенных по Нововатутинскому проспекту в Новой Москве, напали на двух мужчин, у одного из которых на руках был малолетний ребенок, и избили.

Как заявила официальный представитель СК Юлия Иванова, нападение на мужчину создало угрозу жизни и здоровью его ребенку.

По словам очевидца происшествия, сначала нападавшие начали обзывать мужчину и ребенка, а потом напали толпой. Ребенок при этом убежал с места инцидента от страха.

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