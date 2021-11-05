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Губернатор Севастополя назвал неспокойной обстановку в Черном море

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В настоящее время в Черном море обстановка неспокойная, севастопольцы следят за ситуацией и политическими новостями. Об этом заявил 5 ноября губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе церемонии открытия памятника cоветскому военно-морскому деятелю, командующему морскими силами Черного моря и Военно-морского флота СССР Владимиру Орлову.

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«Пользуясь случаем, хочу всем передать привет и благодарность от нашего сегодняшнего командующего Черноморским флотом адмирала Игоря Владимировича Осипова», — сказал он.

По словам Развожаева, адмирал должен был участвовать в церемонии открытия памятника, но не смог в силу неспокойной обстановки на Черном море.

«К сожалению, командующий сегодня там, где он должен быть в такое время, — на боевом посту», — продолжил глава Севастополя.

4 ноября силы и средства Черноморского флота России приступили к контролю за действиями флагманского корабля военно-морских сил США USS Mount Whitney, зашедшего в акваторию Черного моря. По пути к месту назначения флагман остановился в Стамбуле, чтобы позже присоединиться к эсминцу ВМС США Porter, который 1 ноября уже находился в Черном море.

3 ноября корабль ВМС США John Lenthall зашел в Босфорский пролив и направился в Черное море. По словам военного историка Дмитрия Болтенкова, суда такого класса не так часто появляются в Черном море.

В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что корабли США и НАТО в черноморском регионе будут способствовать безопасности региона. Он заявил о готовности Киева совместно работать с партнерами по вопросам безопасности в Черном море.

1 ноября президент России Владимир Путин в ходе совещания в Сочи по оборонной тематике заявил о возможности увидеть американский корабль в бинокль или прицел средств обороны. Москва будет реагировать на попытки сломать стратегический паритет адекватно ситуации, добавил он.

Согласно конвенции Монтре, любой военный корабль стран, не имеющих выхода к Черному морю, не может находиться там дольше 21 суток.

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