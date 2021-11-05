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Швейцарские ученые завяили об опасности COVID-19 для беременных

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Коронавирус может быть особенно опасен для беременных женщин, так заболевание увеличивает риск преждевременных родов или внутриутробной гибели плода. К такому выводу пришли ученые Швейцарского института вирусологии и иммунологии и Университетской больницы Лозанны.

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Они выяснили, что SARS-CoV-2 способен поражать клетки плаценты и может быстро размножаться в ней.

«Это значительный шаг вперед в нашем понимании протекания COVID-19 при беременности... Тысячи вирусных частиц могут быстро образовываться в плаценте. Кроме того, мы заметили, что экспрессия рецептора SARS-CoV-2 в плаценте очень изменчива и специфична для каждой беременности, что может объяснить, почему вирус иногда передается плоду», — заявил один из авторов работы Марко Алвес.

Также ученые установили, что у беременных женщин риск заболеть COVID-19 на 70% выше по сравнению с популяцией того же возраста. При этом коронавирус в два-три раза повышает риск преждевременных родов или внутриутробной гибели плода.

«Исследование, проведенное исследовательскими группами из Берна и Лозанны, подтверждает рекомендацию о вакцинации беременных женщин. На сегодняшний день несколько сотен тысяч беременных женщин получили вакцину с РНК-мессенджером без увеличения риска для матери и ребенка. Действительно, РНК-мессенджер не проникает в плод, в то время как антитела, выработанные матерью, пересекают плацентарный барьер и, следовательно, защищают ребенка», — говорится в публикации на сайте института.

В начале октября главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Лейла Адамян рассказала, что при вакцинации от коронавируса беременных женщин в России не выявлено никаких осложнений. Она подчеркнула, что вакцинация на репродуктивную функцию не влияет, в отличие от коронавируса.

2 июля Минздрав РФ выпустил методические рекомендации о вакцинации населения от COVID-19, в которых говорится, что прививка от коронавируса беременных из группы риска тяжелого течения болезни «Спутником V» целесообразна с 22-й недели беременности.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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