Власти Дагестана решили не продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября

После 7 ноября в Дагестане не будут продлевать режим нерабочих дней. Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщила пресс-служба правительства региона.

«Правительство региона не планирует продлевать нерабочие дни, с понедельника входим в обычный трудовой режим», — сообщил «РИА Новости» собеседник из пресс-службы правительства Дагестана.

Ранее, 1 ноября, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал ускорить вакцинацию от коронавируса в нескольких регионах страны, в том числе и в Дагестане.

С 28 октября в Дагестане действует система QR-кодов для посещения ряда общественных мест, в том числе кино, торговых центров, театров и кафе.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионы при необходимости могут продлить их после 7 ноября.

Не следующий день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что введение новых ограничений по COVID-19 является вынужденной мерой на фоне продолжающейся пандемии.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.