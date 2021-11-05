В Дании задержали российское научно-исследовательское судно «Академик Иоффе»

Ученый опубликовал фото с задержанного «Академика Иоффе». На судне проводят исследования в северных морях. На борту находится более 60 человек. Плавательное средство принадлежит Институту океанологии РАН, передает телеканал «Известия». Власти Дании задержали судно в порту Скаген. Официально — «по иску третьей стороны». Ранее судно несколько лет арендовала круизная компания из Канады One Ocean Expeditions. Однако фирма обанкротилась и перестала платить посредникам. Предположительно, за эти долги судно и задержано в Дании. В свою очередь, канадские предприниматели обвинили российскую сторону в нарушении контракта.

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