Генпрокуратура одобрила решение суда Нидерландов об отмене Россией выплаты по делу ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов принял решение об отмене выплаты более $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа. Генеральная прокуратура РФ 5 ноября одобрила это решение.

В пресс-службе Генпрокуратуры поприветствовали решение Верховного суда Нидерландов вернуть дело в апелляционный суд Амстердама.

«Бывшие российские функционеры, которые незаконным образом завладели ЮКОСом и затем вывели деньги из России для их отмывания и ухода от налогов через сеть подставных офшорных компаний-пустышек, совершили «процессуальное мошенничество» при рассмотрении исков принадлежащих им компаний в международном арбитраже при Постоянной палате Третейского суда в Гааге», — говорится в опубликованном сообщении.

При этом Генпрокуратура РФ выразила сожаление, что Верховный суд Нидерландов не полностью прислушался к позиции России по делу.

«Российская Федерация ожидает, что апелляционный суд г. Амстердама истолкует остающиеся спорные вопросы в соответствии с международным правом и целями Договора к Энергетической хартии и примет исчерпывающие меры для защиты прав и законных интересов российских налогоплательщиков», — добавили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Нефтяная компания существовала с 1993 по 2007 год. В 2003-м руководителям ЮКОСа предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов. В результате к длительным срокам заключения были приговорены владельцы и руководители компании, в том числе Михаил Ходорковский и Платон Лебедев. Ходорковский вышел на свободу в 2013 году после помилования, Лебедев — в начале 2014 года.

1 августа 2007 года ЮКОС признали банкротом. Иностранных акционеров это не устроило, и они подали в Международный арбитражный суд в Гааге иск против России на $114 млрд. В итоге сумма иска была снижена до $50 млрд.

В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить средства в указанном размере, но Россия оспорила это решение, добавляет «Газета.Ru».

В 2016 году решение было признано недействительным, а в 2020 году апелляционный суд Гааги всё же обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам компании.

Россия обжаловала решение апелляционного суда Гааги в середине мая 2020 года. Тогда в Минюсте обратили внимание на тот факт, что инстанция не учла нарушения истцами антикоррупционного и «антиотмывочного» регулирования. Так, бывшие мажоритарные акционеры ЮКОСа получили контроль над активами путем доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа должностных лиц, отвечающих за приватизацию.