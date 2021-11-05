Эксперт перечислил способы поддержки иммунитета в межсезонье

Правильное питание и занятия спортом помогут в межсезонье поддержать иммунитет и избежать простудных заболеваний, в том числе коронавируса. Об этом 5 ноября рассказал терапевт медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Дмитрий Злобин.

По словам специалиста, нужно также соблюдать правила гигиены и пить много воды.

«Важно не забывать о бытовых предосторожностях: минимизировать контакт с людьми, у которых есть признаки заболевания, часто и тщательно мыть руки с мылом, пользоваться антисептиками, носить маски для лица — всё это снижает риск передачи вирусов», — цитирует терапевта «РИА Новости».

Также поддержит иммунитет отказ от вредных привычек и верно подобранная одежда. Предпочитать в межсезонье надо многослойную одежду и обувь на толстой подошве с утеплителем.

Ранее в этот день в оперативном штабе по борьбе с инфекцией сообщили, что уровень коллективного иммунитета против коронавируса в России достиг 48%. Вакцинация первым компонентом проведена 60 004 358 раз, вакцинация полного цикла — 57 256 745 раз, отметили специалисты.

1 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила сезонный характер коронавируса. Специалистам предстоит изучить, в какие сезоны будут подъемы заболеваемости. По ее словам, около 0,25% россиян, переболевших коронавирусной инфекцией, заболевают повторно.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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