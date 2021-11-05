Прямой эфир
Мир
Глава МИД Австрии поддержал запуск «Северного потока – 2»
Общество
В Петербурге не будут продлевать режим нерабочих дней
Общество
Голикова заявила об осложнении ситуации с COVID-19 в 10 регионах
Мир
МИД Украины заявил об окончательном разрыве Киева с «русским миром»
Общество
В Алтайском крае не будут продлевать нерабочие дни
Мир
Украина заключила контракты на поставки угля из Польши, США и ЮАР
Общество
В СК заявили об угрозе жизни ребенку при инциденте в Новой Москве
Мир
В ВОЗ выразили беспокойство из-за темпов распространения COVID-19 в Европе
Общество
Эксперт перечислил способы поддержки иммунитета в межсезонье
Общество
Власти Крыма приняли решение не продлевать нерабочие дни в республике
Сюжет:

Эксперт перечислил способы поддержки иммунитета в межсезонье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правильное питание и занятия спортом помогут в межсезонье поддержать иммунитет и избежать простудных заболеваний, в том числе коронавируса. Об этом 5 ноября рассказал терапевт медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Дмитрий Злобин.

Зоны отдыха: в каких регионах продлят ковидные каникулы
И почему Москва и Подмосковье 8 ноября вернутся к обычной жизни

По словам специалиста, нужно также соблюдать правила гигиены и пить много воды.

«Важно не забывать о бытовых предосторожностях: минимизировать контакт с людьми, у которых есть признаки заболевания, часто и тщательно мыть руки с мылом, пользоваться антисептиками, носить маски для лица — всё это снижает риск передачи вирусов», — цитирует терапевта «РИА Новости».

Также поддержит иммунитет отказ от вредных привычек и верно подобранная одежда. Предпочитать в межсезонье надо многослойную одежду и обувь на толстой подошве с утеплителем.

Ранее в этот день в оперативном штабе по борьбе с инфекцией сообщили, что уровень коллективного иммунитета против коронавируса в России достиг 48%. Вакцинация первым компонентом проведена 60 004 358 раз, вакцинация полного цикла — 57 256 745 раз, отметили специалисты.

1 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила сезонный характер коронавируса. Специалистам предстоит изучить, в какие сезоны будут подъемы заболеваемости. По ее словам, около 0,25% россиян, переболевших коронавирусной инфекцией, заболевают повторно.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021