В Дании заявили о неподготовленности Европы в случае военного конфликта

Совместные военные учения России и Белоруссии «Запад-2021» показали низкую подготовленность Европы в случае полномасштабного вооруженного конфликта. Российские ракеты способы долететь до Дании за 10 минут, заявил обозреватель Пер Нюхольм в статье для датской газеты Jyllands-Posten.

По его мнению, при нападении со стороны России в первую очередь в зоне риска окажутся Дания и Польша. Автор материала уточняет, что речь идет о Сувалкском коридоре — стокилометровой границе между Литвой и Польшей, которая потенциально может соединить Калининградскую область с Белоруссией.

Сильной стороной российских вооруженных сил являются танковые войска и пехота, которые могут эффективно развернуться на этой открытой ровной местности, подчеркнул Нюхольм.

«Недавние расчеты показали, что, если Россия атакует Польшу, Варшава падет на пятый день — это шокирующая оценка, о которой знают в Копенгагене. <...> Российские ракеты могут долететь до Борнхольма за десять минут, а до Копенгагена — за полчаса», — добавил он.

20 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военная угроза, исходящая от западных государств, вынудила Россию и Белоруссию предпринять ответные меры, одной из которых стала новая Военная доктрина Союзного государства. Он уточнил, что доктрина призвана координировать действия двух государств, осуществленные в ответ на военные угрозы, а также на политическое и экономическое давление со стороны коллективного Запада.

Глава Минобороны также добавил, что НАТО укрепляет свою военную инфраструктуру в непосредственной близости от границ Союзного государства. Он указал, что в Польшу и страны Прибалтики переброшены бронетанковая бригада сухопутных войск США и четыре многонациональные батальонные тактические группы.

С 10 по 16 сентября проводились российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021». В них участвовали около 200 тыс. военнослужащих, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Войска тренировались на пяти полигонах в Белоруссии и девяти в России, в Балтийском море.