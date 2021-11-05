Кардиолог рассказал об опасности просмотра футбола для сердца

Кардиолог из Испании Хуан Энрике Пуче провел исследование и выяснил, что негативные эмоции, которые появляются у болельщиков во время просмотра футбольного матча, могут вызывать инфаркты.

Пуче считает, что необходимо принимать меры профилактики, а также контролировать эмоции.

«Нельзя же доводить себя до инфаркта злостью, если твоя команда проигрывает. Жизнь — нечто большее, чем эти 90 минут», — сказал Пуче, слова которого приводит La Vanguardia.

Испанское кардиологическое сообщество считает, что перед просмотром матча необходимо психологически настроить себя, чтобы не увлекаться эмоциями. Кроме того, можно сделать зарядку, а также отказаться от курения и алкоголя.

Перед едой и по ходу матча не переедайте, так как это создает дополнительную нагрузку на сердце, отметил специалист. Если при просмотре матча возникает чувство, что эмоции переполняют, то следует отвлечься на пару минут.

Ранее, 1 ноября, сообщалось, что продукты с высоким содержанием соли еще менее полезны для здоровья, чем избыток сладкого. Такое мнение высказала эксперт, руководитель лаборатории эпидемиологии питания ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Минздрава России, кандидат медицинских наук Наталья Карамнова.

При этом в большинство готовых сладостей производитель для баланса вкуса добавляет соль. Это сочетание наиболее вредно. В итоге сахар выступает проводником соли, наиболее сильно от этого страдают сосуды и печень.