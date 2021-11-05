Стало известно о планах участников конфликта в Новой Москве устроить «стрелку»

Участники конфликта Новой Москве, где было совершено нападение на отца с ребенком, договорились еще раз встретиться. Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщили пользователи социальных сетей.

Об этом они пишут в комментариях под получившим распространение в Сети видео с места событий. Уточняется, что участники конфликта условились встретиться около 15:00 по мск.

«Они незнакомы. Просто после этой разборки договорились завтра в 15:00», — приводит РЕН ТВ один из комментариев.

4 ноября минимум четверо мужчин напали на местного жителя с ребенком в Новой Москве. Мотивы нападения и личности участников конфликта устанавливаются.

Видео инцидента попало в Сеть. На кадрах видно, как группа мужчин начинала преследовать мужчину с ребенком, после того как повстречалась с ним на улице. Отец бросился бежать с малышом на руках. В конечном счете они его настигли и принялись избивать толпой.

5 ноября очевидец драки рассказал, что сначала нападавшие начали обзывать мужчину и ребенка, а потом напали толпой.

На месте произошедшего работают правоохранительные органы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).