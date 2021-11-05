Умер экс-хоккеист московского «Спартака» Александр Орлов

На 68-м году жизни скончался один из бывших нападающих «Спартака» 1980-х годов Александр Орлов. Об этом говорится 5 ноября в сообщении на сайте клуба.

Спортсмен умер после продолжительной болезни.

Связка братьев-близнецов Александра и Игоря Орловых была одной из самых известных в истории отечественного хоккея, отмечается в сообщении.

Хоккеисты из Ижевска выступали за столичный клуб с 1980 по 1985 год, четырежды выиграв серебро чемпионата СССР (1980–1984) и дважды турнир на Кубок Шпенглера.

За «Спартак» в чемпионатах СССР Александр Орлов провел 199 матчей, набрав 156 очков. С 1971 по 1995 год он также выступал за ярославский «Локомотив», «Прогресс» (Глазов), «Северсталь» и «Нефтехимик». В начале 1980-х Александр и Игорь Орловы играли на международном уровне за вторую сборную СССР и сборную клубов СССР.