Рэпер Миша Маваши осудил избиение молодого отца толпой в Новой Москве

Рэпер Миша Маваши осудил нападение на отца с ребенком в Новой Москве. Видеозапись с комментариями произошедшего артист опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» 5 ноября.

«Толпой на него со всех сторон налетают. Он предлагает драться один на один, он готов», — отметил исполнитель.

Маваши обратил внимание на то, что нападавшие игнорируют предложения молодого отца «выйти один на один».

Инцидент произошел 4 ноября. Минимум четверо мужчин напали на местного жителя с ребенком в районе Новые Ватутинки. Мотивы нападения и личности участников конфликта устанавливаются.

Видео инцидента попало в Сеть. На кадрах видно, как группа мужчин начинала преследовать мужчину с ребенком, после того как повстречалась с ним на улице. Отец бросился бежать с малышом на руках. В конечном счете они его настигли и принялись избивать толпой.

5 ноября очевидец драки рассказал, что сначала нападавшие начали обзывать мужчину и ребенка, а потом напали.