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Невролог назвал способ уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье

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Влияние магнитных бурь на организм помогают уменьшить физические нагрузки и здоровый образ жизни. Об этом в пятницу, 5 ноября, заявил врач-невролог, кандидат медицинских наук Николай Базий.

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«Прежде всего вести правильный образ жизни. Нужно отсутствие выраженных стрессовых моментов, потому что они усиливают клиническое проявление. Также хороший адекватный сон, правильное питание. И главный момент — физические нагрузки», — рассказал он URA.RU.

Невролог также отметил, что между занятиями спортом и возникновением головных болезней есть зависимость.

«Если человек метеочувствительный, то на фоне физических нагрузок вегетативная нервная система меньше на них влияет и человек себя комфортнее чувствует», — отметил Базий.

По его словам, магнитные бури влияют на людей с хроническими заболеваниями или определенной дисфункцией вегетативной нервной системы. Невролог сообщил, что влиянию также подвержены пациенты с аутоиммунными заболеваниями, поражением суставов и сердечно-сосудистой системы.

Врач подчеркнул, что изменение в атмосферном давлении клинически может проявляться головной болью, головокружением, слабостью и быстрой утомляемостью.

4 ноября ученые зафиксировали одну из крупнейших магнитных бурь за последние несколько лет. Ученые отметили, что нестабильность магнитного поля Земли будет сохраняться не менее 2–3 суток.

24 апреля директор ГБУС СО Уральского института кардиологии Ян Габинский отметил, что магнитные бури действительно влияют на здоровье людей. Особенно тех, кто имеет хронические заболевания. Чтобы минимизировать опасность для здоровья, кардиолог рекомендовал своевременно измерять давление и принимать лекарства.

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