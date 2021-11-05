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Генпрокуратура России оценила решение ВС Нидерландов по делу ЮКОСа

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Генеральная прокуратура России приветствует решение высшей судебной инстанции Нидерландов, отменившей решение о взыскании с Российской Федерации $50 млрд в пользу бывших акционеров ЮКОСа. Об этом 5 ноября сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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Как отметили в Генпрокуратуре, решение Верховного суда (ВС) Нидерландов подтверждает принципы верховенства права и независимости правосудия.

По данным ведомства, бывшие российские функционеры обманным образом завладели ЮКОСом. Потом они вывели деньги из России для их отмывания и ухода от налогов через сеть подставных офшорных компаний. Было совершено процессуальное мошенничество «при рассмотрении исков принадлежащих им компаний в международном арбитраже при постоянной палате третейского суда в Гааге».

Верховный суд Нидерландов поддержал ряд аргументов РФ относительно неправомерных выводов апелляционного суда Гааги и вернул дело на дополнительное рассмотрение в другой суд апелляционной инстанции — города Амстердама. Рассмотрение дела ЮКОСа о взыскании с РФ $50 млрд продлится примерно до 2023 года.

«Российская Федерация ожидает, что апелляционный суд Амстердама истолкует остающиеся спорные вопросы в соответствии с международным правом и целями договора к Энергетической хартии и примет исчерпывающие меры для защиты прав и законных интересов российских налогоплательщиков в рамках производства, которое в этой инстанции ориентировочно продлится до 2023 года», — добавили в Генпрокуратуре.

Там подчеркнули, что ВС Нидерландов не в полной мере прислушался к позиции РФ, что вызывает сожаление. Москва убедительно обосновывает необходимость полной отмены арбитражных решений на этой стадии разбирательства.

В декабре 2020 года суд в Нидерландах возобновил судебное исполнение по решению постоянной палаты третейского суда о взыскании с РФ $50 млрд по делу нефтяной компании. Тогда же Минюст РФ счел необоснованным решение ВС Нидерландов по делу ЮКОСа. Россия обжаловала решение апелляционного суда Гааги в середине мая 2020 года. Тогда в Минюсте обратили внимание на тот факт, что инстанция не учла нарушения истцами антикоррупционного и «антиотмывочного» регулирования.

Нефтяная компания существовала с 1993 по 2007 год. В 2003-м руководителям ЮКОСа предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов. В результате к длительным срокам заключения были приговорены владельцы и руководители компании, в том числе Михаил Ходорковский и Платон Лебедев. Ходорковский вышел на свободу в 2013 году после помилования, Лебедев — в начале 2014 года.

1 августа 2007 года ЮКОС признали банкротом. Иностранных акционеров это не устроило, и они обратились в Международный арбитражный суд в Гааге иск против России на $114 млрд. Иск был удовлетворен, однако его сумма была снижена до $50 млрд.

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