Глава МИД Австрии поддержал запуск «Северного потока – 2»

Газопровод «Северный поток – 2» (СП-2) будет способствовать энергетической безопасности Европы. Об этом в пятницу, 5 ноября, заявил министр иностранных дел Австрии Михаэль Линхарт.

«Австрия преследует амбициозные цели в вопросе климата. Однако газ будет продолжать использоваться до полной декарбонизации. В этом контексте «Северный поток – 2» способствует энергетической безопасности», — подчеркнул он в беседе с «РИА Новости».

Ранее в этот день финансовый директор компании Uniper Тиина Туомела указала на то, что запуск СП-2 направит газовый рынок Европы в правильное русло. Она подчеркнула, что текущее повышение цен на газ является исключительным. Представитель Uniper выразила надежду, что такая ситуация не будет продолжаться.

Также в пятницу депутат Европарламента от Германии Дитмар Костер обратился к Еврокомиссии, заявив, что положение дел в сфере энергетики может ухудшиться, если США введут санкции из-за импорта газа в Евросоюз по СП-2. По его словам, от возможных действий США пострадает жизнь обычных граждан. Из-за роста цен на энергоносители жители стран ЕС, в частности домохозяйств с низким уровнем дохода, «существенно и правомерно опасаются».

Накануне глава комитета по экономике и энергетике бундестага Клаус Эрнст рассказал «Известиям», что в Германии сомневаются в возможности получать топливо через СП-2 до конца 2021 года. Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) должно до начала января 2022 года решить вопрос сертификации проекта.

3 ноября Bloomberg сообщил о возможном затягивании ввода в эксплуатацию СП-2 до мая текущего года из-за процесса получения разрешения со стороны регулятора ФРГ. В издании отметили, что на ситуацию может повлиять энергетическая ситуация в Европе в случае ее усугубления. По информации агентства, поставки газа по СП-2 могут начаться уже на следующий день после получения лицензии.

Глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен 26 октября заявил, что суровая зима в Европе может привести к дальнейшему росту цен на газ. Он также отметил, что запуск газопровода СП-2 позволит увеличить поставки газа в Европу и стабилизировать ситуацию на рынке.

23 октября лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберт Вальтер-Борьянс поприветствовал запуск СП-2. Он уточнил, что высокий спрос на природный газ в Европе демонстрирует его острую необходимость Берлину.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября, однако газопровод пока не начал свою работу. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.