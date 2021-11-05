Еще один ковидный госпиталь развернули в Астрахани
Для инфицированных коронавирусом в Александро-Мариинской больнице Астрахани открыли еще один ковидный госпиталь. Дополнительные койки развернули в пульмонологическом отделении. Ранее перепрофилировали хирургический корпус.
Заведующая первым отделением инфекционного госпиталя АМОКБ Марина Кинашева рассказала, что поступают тяжелые пациенты, у которых поражение легких достигает 50–70%. По словам врача, медицинский персонал работает сверх нормы, чтобы помочь больным выздороветь, передает «Астрахань 24».
Ранее в Енотаевскую районную больницу Астраханской области поступило новое современное оборудование. Медучреждение получило современный электроэнцефалограф — аппарат для исследований головного мозга. Его установили в кабинете функциональной диагностики. В декабре ожидается доставка флюорографа.