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В Петербурге не будут продлевать режим нерабочих дней

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Власти Санкт-Петербурга приняли решение не продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября. Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщает Telegram-канал городского правительства «Петербург против коронавируса».

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«По окончании периода нерабочих дней, объявленных президентом РФ с 30 октября по 7 ноября, в Петербурге начинается стандартная рабочая неделя. Меры дополнительного регулирования, предписанные постановлением правительства Санкт-Петербурга № 121, сохраняются», -— говорится в сообщении.

Власти отметили, что режим QR-кодов усилится. Так, с 8 ноября организации общепита, цирки, концертные залы, кинотеатры, аквапарки, зоопарки, океанариумы, ледовые катки будут работать только до 23:00.

«Также до 23:00 разрешается проводить культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные, физкультурные, торжественные и досуговые мероприятия при условии соблюдения предписанных ранее требований, в том числе по количеству участников. Для театров, музеев, цирков, концертных и выставочных залов, кинотеатров, при размещении в домах отдыха действует режим обслуживания посетителей по предъявлению QR-кода (с 30 октября)», — сообщили власти.

Также с 15 ноября необходимо будет предъявлять QR-код в бассейнах, фитнес-центрах и других спортивных залах, развлекательных заведениях, а также на церемонии торжественной регистрации брака. С 1 декабря QR-код будет необходимо предъявлять посетителям предприятий общепита.

Кроме того, власти напомнили, что с 30 октября не вакцинированным гражданам старше 60 лет рекомендовано не покидать место проживания, за исключением случаев особой необходимости.

Ранее в этот день власти Ленинградской области приняли решение не продлевать режим нерабочих дней. Как заявил председатель правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов, с 8 ноября система образования возобновит работу в обычном режиме, также возобновят работу торговые центры, деятельность которых была приостановлена.

В свою очередь, член Совета Федерации, заслуженный врач России Владимир Круглый выступил за продление в стране режима нерабочих дней, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Круглый отметил, что граждане должны продолжать соблюдать меры безопасности, в том числе носить маски и соблюдать дистанцию.

В России продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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