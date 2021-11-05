Опубликовано видео с напавшими на отца с ребенком в Новой Москве

В распоряжении «Известий» есть кадры с напавшими на мужчину с ребенком в Новой Москве. На видео, опубликованном 5 ноября, видно, как несколько мужчин забегают в магазин недалеко от места драки.

4 ноября минимум четверо мужчин напали на местного жителя с ребенком в Новой Москве. Мотивы нападения и личности участников конфликта устанавливаются.

Видео инцидента попало в Сеть. На кадрах видно, как группа мужчин начинала преследовать мужчину с ребенком, после того как повстречалась с ним на улице. Отец бросился бежать с малышом на руках. В конечном счете они его настигли и принялись избивать толпой.

5 ноября очевидец драки рассказал, что сначала нападавшие начали обзывать мужчину и ребенка, а потом напали толпой.

На месте произошедшего работают правоохранительные органы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).