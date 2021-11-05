Прямой эфир
Мир
Казахстан опроверг заявление Украины о блокировке поставок угля Россией
Мир
В Uniper рассказали о влиянии запуска СП-2 на газовый рынок
Общество
Голикова заявила об осложнении ситуации с COVID-19 в 10 регионах
Общество
Полную вакцинацию от коронавируса в Москве прошло 5,4 млн человек
Общество
В Ленобласти не будут продлевать режим нерабочих дней
Общество
В России продлили розыгрыш призов для вакцинированных от коронавируса
Происшествия
Уголовное дело возбудили после нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве
Мир
В ВОЗ выразили беспокойство из-за темпов распространения COVID-19 в Европе
Мир
Группа ABBA выпустила новый альбом впервые за 40 лет
Общество
Власти Крыма приняли решение не продлевать нерабочие дни в республике

Госбюро расследований Украины заподозрило Януковича в создании ОПГ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Государственное бюро расследований Украины сообщило бывшему президенту страны Виктору Януковичу о подозрении по событиям «евромайдана» в Киеве, ему инкриминируют создание организованной преступной группировки (ОПГ). Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.

Зеленский свет: Янукович хочет вернуться в Киев при новом президенте
Его защита продолжит бороться за снятие обвинений в госизмене, а Петру Порошенко может грозить уголовное дело

«Следователь госбюро расследований по согласованию с прокурором офиса генерального прокурора сегодня утром 5 ноября 2021 года сообщил о подозрении экс-президенту Украины как руководителю организованной преступной группы. По версии следствия, в состав группы входили бывшие чиновники МВД, СБУ и вооруженных сил Украины. Все они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста, которые проходили в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014 года», — указано в публикации.

Отмечается, что члены группировки под руководством экс-президента совершили террористический акт с «целью запугивания населения, что привело к тяжким последствиям и гибели людей». Кроме того, они якобы причиняли телесные повреждения участникам протестов, превышали власть и служебные полномочия.

По данным следствия, в результате деятельности ОПГ скончались 76 граждан, более 800 получили телесные повреждения разной тяжести.

В августе Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о заочном расследовании в отношении Януковича по делу о стрельбе во время акций протеста на майдане 2014 года. Таким образом следователям Государственного бюро расследований разрешили осуществлять специальное досудебное расследование «по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в отношении митингующих в феврале 2014 года в центральной части города Киева — на площади Независимости и прилегающих улицах».

На Украине в отношении экс-президента ранее возбудили несколько дел. Так, в 2019 году генпрокуратура Украины выдвинула подозрение бывшему президенту страны Виктору Ющенко по делу о «Межигорье». Утверждалось, что он в сговоре с экс-Януковичем вывел резиденцию из госсобственности. Дело было возбуждено по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением. В октябре 2021 года высший антикоррупционный суд Украины постановил заочно заключить Януковича по делу о «Межигорье», передает «Газета.Ru».

Верховная рада Украины в феврале 2021 года приняла постановление с заявлением, приуроченным к седьмой годовщине событий на киевском майдане. В первом пункте заявления говорится, что те события стали одним из «ключевых моментов формирования украинского государства». Согласно документу, вина за произошедшее в стране лежит именно на Януковиче.

20 февраля 2014 года на майдане произошла стрельба, в результате которой погибли 53 человека. Власти Украины возложили ответственность за произошедшее на возглавлявшего тогда страну Януковича. После смены власти в том же месяце политик, опасаясь за свою жизнь, покинул страну. Ему предоставили временное убежище в России до 26 октября 2021 года. Янукович был заочно осужден на 13 лет лишения свободы. Сам политик свою вину категорически не признает. Его адвокаты подали апелляционные жалобы на приговор.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021