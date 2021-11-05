Госбюро расследований Украины заподозрило Януковича в создании ОПГ

Государственное бюро расследований Украины сообщило бывшему президенту страны Виктору Януковичу о подозрении по событиям «евромайдана» в Киеве, ему инкриминируют создание организованной преступной группировки (ОПГ). Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.

«Следователь госбюро расследований по согласованию с прокурором офиса генерального прокурора сегодня утром 5 ноября 2021 года сообщил о подозрении экс-президенту Украины как руководителю организованной преступной группы. По версии следствия, в состав группы входили бывшие чиновники МВД, СБУ и вооруженных сил Украины. Все они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста, которые проходили в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014 года», — указано в публикации.

Отмечается, что члены группировки под руководством экс-президента совершили террористический акт с «целью запугивания населения, что привело к тяжким последствиям и гибели людей». Кроме того, они якобы причиняли телесные повреждения участникам протестов, превышали власть и служебные полномочия.

По данным следствия, в результате деятельности ОПГ скончались 76 граждан, более 800 получили телесные повреждения разной тяжести.

В августе Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о заочном расследовании в отношении Януковича по делу о стрельбе во время акций протеста на майдане 2014 года. Таким образом следователям Государственного бюро расследований разрешили осуществлять специальное досудебное расследование «по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в отношении митингующих в феврале 2014 года в центральной части города Киева — на площади Независимости и прилегающих улицах».

На Украине в отношении экс-президента ранее возбудили несколько дел. Так, в 2019 году генпрокуратура Украины выдвинула подозрение бывшему президенту страны Виктору Ющенко по делу о «Межигорье». Утверждалось, что он в сговоре с экс-Януковичем вывел резиденцию из госсобственности. Дело было возбуждено по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением. В октябре 2021 года высший антикоррупционный суд Украины постановил заочно заключить Януковича по делу о «Межигорье», передает «Газета.Ru».

Верховная рада Украины в феврале 2021 года приняла постановление с заявлением, приуроченным к седьмой годовщине событий на киевском майдане. В первом пункте заявления говорится, что те события стали одним из «ключевых моментов формирования украинского государства». Согласно документу, вина за произошедшее в стране лежит именно на Януковиче.

20 февраля 2014 года на майдане произошла стрельба, в результате которой погибли 53 человека. Власти Украины возложили ответственность за произошедшее на возглавлявшего тогда страну Януковича. После смены власти в том же месяце политик, опасаясь за свою жизнь, покинул страну. Ему предоставили временное убежище в России до 26 октября 2021 года. Янукович был заочно осужден на 13 лет лишения свободы. Сам политик свою вину категорически не признает. Его адвокаты подали апелляционные жалобы на приговор.