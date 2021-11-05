Прямой эфир
Мир
Казахстан опроверг заявление Украины о блокировке поставок угля Россией
Мир
В Uniper рассказали о влиянии запуска СП-2 на газовый рынок
Общество
Голикова заявила об осложнении ситуации с COVID-19 в 10 регионах
Общество
Полную вакцинацию от коронавируса в Москве прошло 5,4 млн человек
Общество
В Ленобласти не будут продлевать режим нерабочих дней
Общество
В России продлили розыгрыш призов для вакцинированных от коронавируса
Происшествия
Уголовное дело возбудили после нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве
Мир
В ВОЗ выразили беспокойство из-за темпов распространения COVID-19 в Европе
Мир
Группа ABBA выпустила новый альбом впервые за 40 лет
Общество
Власти Крыма приняли решение не продлевать нерабочие дни в республике

Полиция приехала на место, где толпа напала на отца с малышом

0
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021