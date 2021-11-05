В Uniper рассказали о влиянии запуска СП-2 на газовый рынок

Запуск газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) направит газовый рынок Европы в правильное русло, однако сложно определить, насколько серьезно это повлияет на ситуацию. Такое мнение в пятницу, 5 ноября, выразила финансовый директор компании Uniper Тиина Туомела.

«Запуск «Северного потока – 2» обеспечит больший объем поставок и направит рынок в правильное русло… однако остается под вопросом, сможет ли это полностью изменить картину, это зависит, конечно, и от зимы, от спроса и предложения», — отметила она в ходе телеконференции для инвесторов.

По словам специалиста, ситуация на газовом рынке также зависит от поставок в Европу сжиженного природного газа (СПГ). Эти показатели за первые три квартала года сократились, передает «РИА Новости».

Как подчеркнула Туомела, повышение цен на газ, которое наблюдается в настоящее время, является исключительным. Глава Uniper выразила надежду, что такая ситуация не будет продолжаться.

Ранее в этот день депутат Европарламента от Германии Дитмар Костер обратился к Еврокомиссии, заявив, что положение дел в сфере энергетики может ухудшиться, если США введут санкции из-за импорта газа в Евросоюз по СП-2. По его словам, от возможных действий США пострадает жизнь обычных граждан. Из-за роста цен на энергоносители жители стран ЕС, в частности домохозяйств с низким уровнем дохода, «существенно и правомерно опасаются».

Накануне глава комитета по экономике и энергетике бундестага Клаус Эрнст рассказал «Известиям», что в Германии сомневаются в возможности получать топливо через СП-2 до конца 2021 года. Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) должно до начала января 2022 года решить вопрос сертификации проекта.

3 ноября Bloomberg сообщил о возможном затягивании ввода в эксплуатацию СП-2 до мая текущего года из-за процесса получения разрешения со стороны регулятора ФРГ. В издании отметили, что на ситуацию может повлиять энергетическая ситуация в Европе в случае ее усугубления. По информации агентства, поставки газа по «Северному потоку – 2» могут начаться уже на следующий день после получения лицензии.

Глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен 26 октября заявил, что суровая зима в Европе может привести к дальнейшему росту цен на газ. Он также отметил, что запуск газопровода СП-2 позволит увеличить поставки газа в Европу и стабилизировать ситуацию на рынке.

23 октября лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберт Вальтер-Борьянс поприветствовал запуск СП-2. Он уточнил, что высокий спрос на природный газ в Европе демонстрирует его острую необходимость Берлину.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября, однако газопровод пока не начал свою работу. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.